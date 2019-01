Napoli, Rog atterrato a Siviglia: domani visite mediche e firma

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Marko Rog è atterrato in serata a Siviglia. Come riporta Marca, il centrocampista croato domattina svolgerà infatti le visite mediche di rito prima di firmare un contratto coi biancorossi fino a giugno. Il giocatore di proprietà del Napoli si trasferisce nella Liga in prestito secco.