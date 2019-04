Naso rotto a Pablo: Balotelli rischia otto giornate di squalifica in Ligue 1

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Possibile stangata per Mario Balotelli. Dopo un grande avvio con la maglia dell'Olympique Marsiglia (ben sette gol in dieci partite), l'attaccante italiano rischia di aver già chiuso la sua stagione. Il tutto a causa di una presunta manata rifilata al difensore del Bordeaux Pablo nell'ultimo turno di Ligue 1 (sconfitta per 2-0): naso rotto per l'avversario e prova tv che potrebbe condannare 'SuperMario' fino a otto giornate di squalifica, nonostante il direttore di gara non avesse ravvisato alcun contatto tra i due. Sarà così la Commissione di disciplina a decidere se analizzare o meno le immagini, esprimendosi sulla volontarietà del colpo di Balotelli. A fine partita, intanto, sono arrivate le accuse del giocatore del Bordeaux: "Balotelli mi ha rotto il naso di proposito". Lo riporta L'Equipe.