Nations League, ancora male la Slovenia. Prima vittoria del Liechtenstein

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Continua a faticare, nel suo cammino di Nations League, la Slovenia. La compagine allenata da Kavcic infatti fa registrare il secondo stop su due incontri in Lega C della manifestazione. E dopo il ko interno con la Bulgaria, ne è arrivato un altro, stavolta in trasferta ma con il medesimo risultato: ad avere la meglio è Cipro per 2-1. Finisce invece 2-0 per il Liechtenstein l'incontro valevole per la Lega D, nel quale la matricola Gibilterra si è dovuta piegare all'altro micro-stato europeo. Di seguito le classifiche dei due raggruppamenti:

LEGA C - Gruppo 3

Bulgaria 6

Norvegia 3

Cipro 3

Slovenia 0

LEGA D - Gruppo 4

Macedonia 6

Liechtenstein 3

Armenia 3

Gibilterra 0