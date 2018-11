Nations League, cinquina della Svizzera al Belgio: elvetici alla fase finale

© foto di Imago/Image Sport

Grande sorpresa nella serata di Nations League che arriva dalla sfida tra Svizzera e Belgio. La squadra di Petkovic infatti ha vinto 5-2 quello che difatti era uno spareggio per decidere quale nazionale accedeva alle Finals Four di giugno e con una straordinaria rimonta ha ribaltato la gara che all'inizio aveva visto la squadra belga avanti di due reti con la doppietta di Thorgan Hazard. In pochi minuti però la Svizzera ha trovato il 3-2 grazie al rigore di Rodriguez e alla doppietta di Seferovic e nella ripresa ha chiuso la gara trovando altri due gol con Elvedi e ancora Seferovic, autore di un hat-trick. Con questo successo la Svizzera sale in testa alla classifica del Gruppo 2 accedendo alla fase finale di Nations League e lasciando il Belgio al secondo posto seppur a pari punti.

SVIZZERA-BELGIO 5-2

Gruppo 2: Svizzera 9, Belgio 9, Islanda 0

Svizzera alla fase finale, Islanda retrocessa