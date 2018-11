Nations League, D-1: Georgia inarrestabile, Andorra chiude ultimo

© foto di Gaetano Mocciaro

Giochi già chiusi nel Gruppo 1 della League D, dove la Georgia aveva già staccato il pass-promozione in League C. La formazione di Weiss batte anche il Kazakistan per 2-1 e chiude a 16 punti, dominando il girone. Pari tra Andorra e Lettonia nella sfida per evitare l'ultimo posto. La differenza reti premia la formazione ospite.

Risultati

Andorra-Lettonia 0-0

Georgia-Kazakistan 2-1: 59' Merebashvili, 84' Chakvetadze, 90' Omirtayev

Classifica

Georgia 16

Kazakistan 6

Lettonia 4

Andorra 4