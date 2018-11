Nations League, D-1: Kazakistan-Lettonia 1-1. La classifica

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Si è conclusa la prima partita di Nations League in programma per oggi tra Kazakistan e Lettonia. 1-1 il risultato finale della sfida valida per la League D, con il gol di Suyumbayev nel primo tempo per i padroni di casa e il pareggio di Rakels al 49'. Con questo risultato il Kazakistan è salito a quota 6 in classifica dopo le prime cinque giornate, mentre i lettoni sono a 3.

UEFA Nations League - League D - 5^ giornata

Kazakistan-Lettonia 1-1 (37' Suyumbayev, 49' Rakels)

Andorra-Georgia oggi alle ore 21

Classifica:

Georgia 12*

Kazakistan 6

Lettonia 3

Andorra 2

* promossa in League C