Nations League, Gruppo 1: Francia in vetta, Germania ultima

Nel Gruppo 1 della League A di Nations League comanda la Francia ma l'Olanda non si arrende. La squadra di Deschamps ha 4 punti e dietro di una lunghezza c'è l'Olanda a quota 3 dopo aver attuto per 3-0 la Germania, ultima e in attesa della sfida contro i campioni del Mondo in programma martedì. E l'Olanda a novembre attende la Francia in casa...

NATIONS LEAGUE - LEAGUE A

GRUPPO 1

Olanda-Germania 3-0

Classifiche: Francia 4, Olanda 3, Germania 1.