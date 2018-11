Nations League, Gruppo 3-Lega C: doppio pari, 69 minuti per Zajc

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Pareggio fra Cipro e Bulgaria con il risultato di 1-1 nella gara di Nations League valida per il Gruppo 3 della Lega C. Stesso risultato fra Slovenia e Norvegia. Nella Slovenia in campo gli italiani Aljaž Struna del Palermo e Miha Zajc dell'Empoli.

Cipro-Bulgaria 1-1 (24' Zachariou, 89' Dimitrov)

Slovenia-Norvegia 1-1 (9' Verbic, 85' Johnsen)

Questa la classifica del Gruppo 3 della Lega C di Nations League:

Norvegia 10

Bulgaria 10

Cipro 5

Slovenia 2