Nations League, Gruppo 4-Lega D: Nestorovski trascina la Macedonia

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Sei reti dell'Armenia contro Gibilterra nella gara valida per il Gruppo 4 della Lega D di Nations League. Nell'altra sfida successo della Macedonia contro il Liechtenstein: a segno l'attaccante del Palermo Nestorovski. In campo per la Macedonia, alla quale basterà un punto contro Gibilterra per la promozione in Lega C, l'altro rosanero Trajkovski e l'attaccante del Genoa Goran Pandev.

Gibilterra-Armenia 2-6 (10' De Barr, 27', 48', 52' 54' Movsisyan, 66' Kartashyan, 78' Priestley, 90+4' Karapetian)

Liechtenstein-Macedonia 0-2 (53' Bardhi, 90+1' Nestorovski).

Questa la classifica del Gruppo 4 della Lega D di Nations League:

Macedonia 12

Armenia 9

Gibilterra 6

Liechtenstein 3