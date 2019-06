Nations League, l'Inghilterra vince ai rigori ed è terza. Svizzera quarta

© foto di Imago/Image Sport

Dopo una partita interminabile e ben 12 rigori, l'Inghilterra ha battuto la Svizzera conquistando il terzo posto della Nations League. Nei tempi regolamentari e supplementari le due squadre non sono riuscite ad andare oltre lo 0-0, con buona pace degli inglesi che hanno colpito un palo e una traversa e hanno visto annullarsi un gol dal VAR. Ai calci di rigore però dopo dieci penalty battuti magistralmente, gli inglesi hanno avuto la meglio per 6-5 grazie all'errore di Drmic che ha regalato il terzo gradino del podio alla squadra di Southgate in questa nuova competizione giunta alla fase finale. Chiude quarta invece una buona Svizzera.

NATIONS LEAGUE

Finale 3° - 4° posto

Svizzera-Inghilterra 6-5 dcr

20.45 FINALE

Portogallo-Olanda