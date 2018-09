In principio è stata la Juventus, con il docu-film prodotto da Netflix, First Team. Archetipo del dietro le quinte di quel che c'è nel lavoro d'ogni giorno che avviene a telecamere spente. I giocatori che si confidano, le discussioni nell'alveo dello spogliatoio. E' stata una primogenitura...

Dallo Stadium a CR7, da First Team alla U23. Tutti i motivi per cui Totti ha consegnato il titolo alla Juventus. Il Manchester City e Guardiola intanto stravolgono il modo di raccontare il calcio

Inghilterra, Southgate prende tempo: "Ancora non ho rinnovato"

Watford, Gracia: "Primi in classifica? Viviamo il momento con normalità"

Spagna, Ramos rigorista anche in nazionale oltre che con il Real Madrid

Griezmann: "Pallone d'Oro? Ci penso ma non voto io. Testa all'Atletico"

Francia, Deschamps: "Matuidi in quel ruolo può fare molto bene"

Inghilterra, paura per Shaw: grave infortunio alla testa per il difensore

Ajax, Barça in pole per de Jong: ma ci sono anche City, BVB e Tottenham

Nations League, la Grecia vince di misura in Estonia. Poker Lussemburgo

Francia, Griezmann: "Non siamo al meglio, stiamo attenti all'Olanda"

NATIONS LEAGUE LEAGUE C - Estonia-Grecia 0-1 LEAGUE D - Lussemburgo-Moldavia

Nella serata di Nations League sono arrivate le vittorie di Lussemburgo e Grecia. La squadra ellenica ha battuto di misura l'Estonia in trasferta grazie alla rete di Fortounis arrivate al 14'. Il Lussemburgo invece ha rifilato un poker alla Moldavia con i gol di Malget, Sinani, Thill e Martins.

