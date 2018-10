Nations League, lampi di grande Olanda: Germania travolta 3-0

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Una grande Olanda ha battuto in casa la Germania 3-0. Dopo l'esclusione dal Mondiale, la squadra di Koeman sembra aver ritrovato finalmente quei lampi di grande qualità che hanno contrassegnato la sua storia e nel primo tempo ha trovato il vantaggio al 30' con la rete di van Dijk. Dopo aver avuto varie occasioni per il raddoppio, nel finale ci ha pensato Memphis Depay a segnare il 2-0 e Wijnaldum in pieno recuperato ha firmato anche il tris che permette all'Olanda di conquistare i primi tre punti del gruppo. Resta a quota un punto invece la Germania battuta dopo il pareggio arrivato contro la Francia, prossima avversaria di martedì.

NATIONS LEAGUE - LEAGUE A

GRUPPO 1

Olanda-Germania 3-0

Classifiche: Francia 4, Olanda 3, Germania 1.