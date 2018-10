Nations League, le formazioni di Olanda-Germania: Emre Can dal1'

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Alle 20.45 l'Olanda ospiterà la Germania per la sfida di Nations League alla Johan Cruijff Arena di Amsterdam. 4-3-3 per la nazionale olandese che punta sul tridente formato da Bergwein, Depay e Babel mentre Loew risponde con un 4-1-4-1 con Muller, Emre Can, Kroos e Werner alle spalle di Uth.

LE FORMAZIONI UFFICIALI:

OLANDA (4-3-3): Cillessen; Dumfries, de Ligt, van Dijk, Blind; de Roon, de Jong, Wijnaldum; Bergwein, Depay, Babel.

GERMANIA (4-1-4-1): Neuer; Hector, Hummels, Boateng, Ginter; Kimmich; Werner, Kroos, Emre Can, Muller; Uth.