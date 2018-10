Nations League, le formazioni di Russia-Svezia: Olsen tra i pali

“All’Italia manca soltanto che giochino i più giovani, ma con Mancini mi aspetto che la squadra cresca e faccia sempre meglio”. Così a TuttoMercatoWeb l’operatore di mercato Beppe Accardi. Mbaye non trova spazio a Bologna... È in Nazionale. Avrà modo di trovare più spazio anche...

ESCLUSIVA TMW - Ag.Mbaye: “Resta a Bologna, folle non puntare su di lui”

I meno utilizzati - Genoa: Lapadula e Rolon ancora a zero minuti

Under 21 viva ma con le polveri bagnate. Bene Locatelli e Parigini

Serie A, live dai campi - Napoli, Meret è guarito. Terapie per Srna

I meno utilizzati - Empoli: Ucan e Marcjanik mai in campo

L'Italia non sa più vincere. Leonardo annuncia Paquetà

Italia U21, Di Biagio: "Squadra in crescita, peccato per il risultato"

Cairo: "Ventura torna in Serie A? Ho vinto un paio di scommesse"

Under 21, Di Biagio: "La sconfitta bruci, anche in amichevole"

Cairo: "Il calcio in fase di rilancio, la Serie A deve tornare competitiva"

Juve, Barzagli: "CR7? Non il suo miglior momento, ma lo vedo sereno"

Di Biagio vara l'Under Millennial: Kean ma non solo

I meno utilizzati - Cagliari: Pajac mai in campo, Cerri solo 82'

Torino, Cairo: "Siamo d'accordo con Iago per il rinnovo"

Under 21, Scuffet: "Bello vestire l'azzurro a casa mia"

I meno utilizzati - Frosinone: Sammarco fuori rosa, Ardaiz non al 100%

Italia U21, Mandragora: "Sogniamo di tornare a Udine per la finale"

Torino, Cairo: "Candreva-Lazzari? Nomi per far vendere i giornali senza campionato"

Russia e Svezia di scena a Kaliningrad alle ore 21:45. Queste le formazioni ufficiali delle due Nazionali, in campo per la fase a gironi della Nations League (Lega B-Gruppo 2):

