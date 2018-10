Nations League, le formazioni ufficiali di Bulgaria-Cipro

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Al Natsionalen Stadion Vasil Levski di Sofia alle 20.45 andrà in scena la sfida di Nations League tra Bulgaria e Cipro. I padroni di casa scenderanno in campo con un 4-4-2 con Kraev e Popov in attacco mentre gli ospiti rispondono con un 4-3-3 e un tridente formato da Avraam, Sotiriou e Papoulis.

LE FORMAZIONI UFFICIALI:

BULGARIA (4-4-2): Iliev; S. Popov, Nedyalkov, Bodurov, Zanev; Nedelev, Kostadinov, Slavchev, Despodov; Kraev, D. Popov.

CIPRO (4-3-3): Panayi; Ioannou, Laifis, Merkis, Demetriou; Artymatas, Kastanos, Kousoulos; Avraam, Sotiriou, Papoulis.