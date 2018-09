Nations League, le formazioni ufficiali di Inghilterra-Spagna

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Alle 20.45 scenderanno in campo Inghilterra e Spagna per la loro prima gara di Nations League. Dopo l'exploit Mondiale Gareth Southgate ha deciso di puntare su Marcus Rashofrd titolare in attacco con Harry Kane. Alla prima gara ufficiale sulla panchina della Spagna, Luis Enrique invece punta su Isco, Iago Aspas e Rodrigo in attacco.

LE FORMAZIONI UFFICIALI:

INGHILTERRA: Pickford, Trippier, Gomez, Stones, Maguire, Shaw, Henderson, Lingard, Alli, Rashford, Kane.

SPAGNA: De Gea, Carvajal, Nacho, Ramos, Alonso, Saul Niguez, Busquets, Thiago Alcantara, Isco, Aspas, Rodrigo.