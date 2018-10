Nations League, le formazioni ufficiali di Irlanda-Danimarca

Alle 20.45 l'Irlanda ospiterà la Danimarca per la sfida di Nations League allo Stadio Aviva Stadium di Dublino. I padroni di casa scendono in campo con un 3-5-2 con Long e McClean in attacco mentre i danesi rispondono con un 4-4-2 e un tandem offensivo formato da Dolberg e Poulsen.

LE FORMAZIONI UFFICIALI:

IRLANDA (3-5-2): Randolph; Keogh, Duffy, K. Long; Christie, Hendrick, O'Dowda, Arter, Doherty; S. Long, McClean.

DANIMARCA (4-4-2): Schmeichel; Stryger Larsen, M. Jørgensen, Kjær, Dalsgaard; Sisto, Delaney, Schöne, Braithwaite; Dolberg, Poulsen.