Nations League, le formazioni ufficiali di Romania-Serbia

© foto di Image Sport

Alle 15 la Romania ospiterà la Serbia all'Arena Națională di Bucarest per la gara valida per la quarta giornata di Nations League. La squadra di casa scenderà in campo con un 4-2-3-1 e Maxim, Stanciu e Dragus alle spalle di Ţucudean. Risponde la Serbia con un modulo speculare e Radonjić, Tadic e Gaćinović alle spalle di Mitrovic.

LE FORMAZIONI UFFICIALI:

ROMANIA (4-2-3-1): Tătăruşanu; Manea, Tamas, Săpunaru, Tosca; Baluta, Marin; Maxim, Stanciu, Dragus; Ţucudean.

SERBIA (4-2-3-1): Rajković; Rodic, Veljković, Milenkovic, Rukavina; Maksimović, Lukic; Radonjić, Tadic, Gaćinović; Mitrovic.