Nations League, Lega B: Arnautovic regala la vittoria all'Austria

Un solo match in programma questa sera per la Lega B della Nations League. Austria-Irlanda termina con la vittoria dei padroni di casa per 1-0. Decisivo il gol al 71' dell'ex Inter Marko Arnautovic.

Dopo questo risultato la classifica del Gruppo 3 vede la Bosnia a 6 punti, Austria a 3 e Irlanda del Nord a zero.