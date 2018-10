Nations League, Lega B: Slovacchia ultima. Danimarca in vetta al gruppo

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Questa sera si sono disputate diverse gare della League B della Nations League. Nel Gruppo 1 la Slovacchia occupa l'ultimo posto dopo la sconfitta rimediata in casa contro la Repubblica Ceca che è a quota 3 punti mentre l'Ucraina occupa la vetta a punteggio pieno.

Nel Gruppo 4 invece domina la Danimarca che col pari conquistato in casa dell'Irlanda ha tenuto la vetta della classifica con quattro punti e tiene dietro il Galles a quota 3 e l'Irlanda a quota 1 in attesa dello scontro con la squadra di Giggs.

NATIONS LEAGUE - LEAGUE B

Gruppo 1

Slovacchia-Rep. Ceca 1-2

Classifica: Ucraina 6, Rep. Ceca 3, Slovacchia 0

Gruppo 4

Irlanda-Danimarca 0-0

Classifica: Danimarca 4, Galles 3, Irlanda 1