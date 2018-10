Nations League, Lega D: vincono Bielorussia e Moldavia

“La Nazionale? Vincere, amichevole e competizione dove ci sono punti in palio, da sempre fiducia. Poi la squadra è giovane, quindi un successo sarebbe un’iniezione di fiducia importante. Mi è sembrato che la Nazionale abbia giocato un buon calcio, si può essere fiduciosi”. Così a...

Juve U23, Zironelli: "Ronaldo uno stimolo anche per i miei giovani"

Rende, doppio colpo in arrivo: è fatta per Negro e Galli

Carrarese, Il Tirreno: "Ritardi, lo stadio resta chiuso. Tifosi in tumulto"

Reggina, inagibilità del Granillo: inviata richiesta per stadio Ceravolo

Il Tirreno: "Vitamina C allunga carriera. Cassano, Big Mac & Co"

Serie C, girone A: Carrarese-Novara anticipata alle 14.30

Rende, Negro: "Voglio dare grosso contributo, ho scelto in pochi minuti"

Rende, Galli: "Ritrovo mister Modesto, farò tutto per ripagare la fiducia"

Serie C, cambiano data e orario due match della 7^ giornata

Serie C, girone C: Reggina-Siracusa si giocherà a porte chiuse

Serie C, girone A: cambia l'arbitro di Pro Patria-Pro Vercelli

Monza, Galliani domenica a pranzo con la squadra. E la sera in tribuna

Pazza idea Pordenone: in serie B con il crowdfunding

Pres. Pordenone: "In 1^ squadra cinque 17enni: mercato dall'estero"

Pres. Fermana: "Nessun dramma per un ko, rimbocchiamoci le maniche"

Serie C, cambiano orario nove gare dell'8^ giornata

