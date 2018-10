Nations League, pari Far Oer-Kosovo. Non ne approfitta l'Azerbaigian

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Si concludono entrambe con il punteggio di 1-1 le partite oggi in programma valevoli per il gruppo 3 della Lega D in Nations League. Il Kosovo continua a rimanere in vetta dopo il pareggio rimediato nelle Isole Far Oer, mentre l'Azerbaigian spreca una nitida chance per l'aggancio, venendo fermato sull'1-1 in casa da Malta. Ecco la classifica del gruppo dopo le gare odierne:

Kosovo 8, Azerbaigian 6, Isole Far Oer 4, Malta 2.