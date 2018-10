© foto di Insidefoto/Image Sport

Vince per 4-0 il Kazakistan contro Andorra, gara valevole per la Lega D della Nations League. In rete Seidakhmet, Turysbek, un autogol di Gomes e il poker finale di Murtazayev. Al momento, nel girone, i kazaki sono a 5 punti in 4 gare, a 2 invece Andorra mentre la Georgia è ora a un passo dalla qualificazione a 9 punti in 3 gare in attesa di chiudere il turno contro la Lettonia.