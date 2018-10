Nations League: poker Macedonia, vince 2-1 la Bulgaria. Pari Danimarca

Cercasi successo. L’Italia all’esame Polonia, a caccia di una vittoria che darebbe linfa al morale e alla classifica. “È una partita da ultima spiaggia per entrambe, ammesso che questo torneo abbia un valore effettivo. Sia l’Italia che la Polonia cercheranno un successo, l’ambiente...

NATIONS LEAGUE - SABATO 13 OTTOBRE LEAGUE A Olanda-Germania 3-0 LEAGUE B Slovacchia-Rep. Ceca 1-2 Irlanda-Danimarca 0-0 LEAGUE C Norvegia-Slovenia 1-0 Bulgaria-Cipro 2-1 LEAGUE D Armenia-Gibilterra 0-1 Georgia-Andorra 3-0 Lettonia-Kazakistan 1-1 Macedonia-Liechtenstein 4-1

Nella serata di Nations League oltre alla vittoria dell'Olanda sulla Germania, è arrivato anche il successo della Macedonia che ha battuto 4-1 il Liechtenstein grazie alla doppietta di Trajkovski e alle reti di Pandev e Alioski. Bene anche la Bulgaria che ha trovato una rimonta per 2-1 contro Cipro ribaltando la rete iniziale di Kastanos con i gol di Despodov e Nedelev mentre è terminato 0-0 il match tra Irlanda e Danimarca.

