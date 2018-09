Nations League, spettacolo a Wembley: la Spagna batte 2-1 l'Inghilterra

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Grande spettacolo a Wembley nella sfida tra Inghilterra e Spagna. La squadra di Luis Enrique ha trionfato per 2-1 in rimonta grazie ad una grande reazione arrivata dopo la rete iniziale di Rashford, che all'11' sull'assist di Shaw ha bucato il compagno di squadra De Gea. Due minuti dopo però è arrivato il pareggio immediato di Saul e al 32' Rodrigo ha trovato anche il 2-1 che ha regalato i tre punti alla Spagna. Paura intorno al 50' per l'infortunio alla testa accusato da Shaw, uscito privo di sensi in barella ma che sembra essersi ripreso negli spogliatoi in seguito anche se resta sotto osservazione.

NATIONS LEAGUE - LEAGUE A

Inghilterra-Spagna 1-2 (Rashoford - Saul, Rodrigo"