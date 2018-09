Nations League, stasera Spagna-Croazia: la rassegna stampa iberica

Questa sera ad Elche va in scena una sfida di prestigio per la UEFA Nations League: Spagna-Croazia. Ecco le prime pagine dei principali quotidiani sportivi spagnoli: "Ottimismo" titola As; per Marca invece è: "Una nuova illusione". "Sfida mondiale" è l'apertura di Mundo Deportivo. Infine, Sport: "Luis Enrique vota Messi" sottolineando come il ct ritenga l'asso del Barcellona superiore al croato Luka Modric.