Nations League, Svizzera esagerata: Islanda battuta 6-0

© foto di Imago/Image Sport

Inizia bene l'avventura in Nations League della Svizzera che alla prima gara ha battuto l'Islanda per 6-0. Alla festa elvetica hanno partecipato Zuber e Zakaria con le reti nel primo tempo, mentre nella ripresa hanno segnato Shaqiri, Seferovic, Arjeti e Mehmedi. Sconfitta inaspettata per l'Islanda che arrivava dall'ottimo Mondiale disputato.

NATIONS LEAGUE - LEAGUE A

Svizzera-Islanda 6-0