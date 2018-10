Nervi tesi in casa Real: Sergio Ramos se la prende con un canterano

© foto di J.M.Colomo

Si respira un clima teso in casa Real Madrid. Nell'allenamento di ieri Sergio Ramos ha perso le staffe e ha per due volte calciato il pallone contro il canterano Sergio Reguilón.

Puntuali su Twitter le scuse del capitano dei Blancos: "Anche se non sembra, sono cose che capitano spesso durante gli allenamenti. Non deve essere una scusante, non dovevo reagire così".

Scuse prontamente accettate dal classe '96: "Sempre con la mia squadra e con il mio capitano".

Aunque no os lo parezca, son situaciones bastante habituales, pero no es excusa, mi reacción no debió ser esa.

Nosotros siempre vamos a full, ¿verdad, Regui? ¡¡Al final victoria del equipo juntos @sergio_regui!! 😜🤥😜🤥

Carpetazo 📂 y a por el partido de mañana.#HalaMadrid pic.twitter.com/PIFNFqV6mj — Sergio Ramos (@SergioRamos) 22 ottobre 2018