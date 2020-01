Neuer complica i piani del Bayern. Non vuol concedere minuti a Nubel

© foto di J.M.Colomo

Nonostante abbia già trovato un accordo con il Bayern Monaco il futuro di Alexander Nubel, portiere classe ‘96 attualmente in forza allo Schalke 04, non è così chiaro. Il club bavarese infatti lo avrebbe bloccato per farne l’erede di Manuel Neuer, ma proprio quest’ultimo si sarebbe messo di traverso complicando i piani del suo club. Secondo quanto riferito dalla Bild il Bayern avrebbe infatti chiesto al proprio numero uno di lasciare spazio al neo acquisto nella prossima stagione per almeno 15 partite in modo da rendere la staffetta meno traumatica, ma il classe ‘86 si sarebbe rifiutato in maniera categorica a questa ipotesi non volendo lasciare neanche un minuti al collega/rivale.

Una decisione che potrebbe far saltare, o ritardare, l’operazione visto che Nubel non ha alcuna intenzione di fare da riserva a Neuer onde evitare di vedere la propria carriera bloccarsi sul più bello. Una situazione che la dirigenza bavarese dovrà risolvere al più presto per non vedere saltare l’accordo con il portiere dello Schalke 04 e perdere l’erede, anche in chiave Nazionale, di Neuer.