© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Dopo le parole di Ter Stegen sul suo ruolo di secondo portiere in Nazionale, è arrivata la risposta di Manuel Neuer, portiere titolare: "Ovviamente ho sentito quello che ha detto e non mi è piaciuto perché avrebbe potuto dirmelo direttamente. Siamo una squadra e penso che dobbiamo fare tutto il possibile per vincere e questo non ci aiuta. Onestamente, penso che l'unica ragione per il quale sono titolare è che sto giocando bene".