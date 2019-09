© foto di J.M.Colomo

Manuel Neuer, portiere del Bayern e della Germania, parla del suo futuro e della possibilità di ritirarsi: "Quando non sei più indispensabile e te ne accorgi, è difficile trovare ogni giorno le motivazioni. Oggi sento di essere ritenuto indispensabile qui in Nazionale e tutti sono felici di me. È chiaro poi che devo rispondere sul campo. La mia longevità è il frutto del mio amore per questo sport".