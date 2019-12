© foto di Federico De Luca

Nei giorni scorsi l'agente di Paul Pogba, Mino Raiola, aveva parlato del centrocampista francese sottolineando la sua voglia di restare allo United per vincere alcuni trofei con i Red Devils. Un pensiero che però non trova il gradimento di Gary Neville, commentatore di Sky Sports UK che era stato tirato in ballo proprio da Raiola nel corso dell'intervista: "Bene, un'ottima notizia. Proverò ad immaginarmelo nel club per altri 2 o 3 anni. Se così dovesse essere ne sarei felice, un Pogba motivato, a posto fisicamente e concentrato sarebbe una grande risorsa per lo United. Ma io non credo ad una sola parola del suo agente. Non credo ad una sola parola che esce dalla sua bocca".