Neville contro van Gaal: "Il suo calcio il peggiore della storia dello United"

© foto di Federico De Luca

L'ex capitano dei Red Devils Gary Neville ha attaccato duramente Louis van Gaal dopo le critiche del tecnico olandese sul gioco di Ole-Gunnar Solskjaer: "Il calcio espresso dal Manchester United di van Gaal è il peggiore in tutta la storia di questo club, almeno per quello che ho visto io. Persino il gioco di Mourinho era di gran lunga superiore, nonostante non rispondesse alle esigenze dei tifosi", le sue parole a Sky Sports UK.