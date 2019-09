© foto di Imago/Image Sport

Gary Neville e Jamie Carragher, storiche bandiere di Manchester United e Liverpool, oggi opinionisti di Sky Sports UK, parlano del Manchester City e della recente sconfitta per 3-2 contro il Norwich. I Citizens sono in totale emergenza difensiva: dopo il ko di Aymeric Laporte, fermo a lungo, restano soltanto due centrali in rosa. Nicolas Otamendi e John Stones. "Otamendi non è all'altezza di giocare nel City -ha detto Carra-, l'ho pensato dall'inizio e non mi ha mai fatto cambiare idea. Stones poi, è nei tre-quattro mesi decisivi della carriera per provare di essere all'altezza".

Anche Neville attacca "Otamendi non è il tipo di difensore adatto a Guardiola, che ha rinunciato alla coppia con Stones quando arrivò Laporte. L'addio di Kompany e il mancato arrivo di un giocatore sono un problema: hanno concesso più gol di ogni altra coppia, credo che costeranno il titolo al Manchester City se giocheranno insieme a lungo".