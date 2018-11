Neville e il Manchester United di Ferguson: "Ci odiavamo tutti".

© foto di Federico De Luca

"Non sarebbe dovuto andare al City". A parlare è Gary Neville, ex difensore del Manchester United, che ai microfoni del Quickly Kevin, Will He Score? è tornato sulla stretta di mano rifiutata a Peter Schmeichel prima del derby: "Ha lasciato lo United a 35 anni e aveva detto che si sarebbe ritirato, che magari sarebbe andato fuori. Poi quando è tornato giocava col City. E non puoi giocare col City".

Sullo spogliatoio.

"Io odiavo tutti. Allo United funzionava così: noi odiavamo tutti e tutti ci odiavano. La stretta di mano a inizio gara non la capisco: prima della gara anche solo l'idea di parlare con un avversario mi distraeva. Tutti parlano dell'episodio di Schmeichel ma non stringevo la mano nemmeno a mio fratello Phil quando era capitano dell'Everton".