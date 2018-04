Neville su Wenger: "Ha costretto la Premier a cambiare modo di giocare"

Lo storico difensore del Manchester United, ora commentatore, Gary Neville, ha affidato a Twitter il proprio tributo ad Arsene Wenger, tecnico che lascerà l'Arsenal al termine della stagione dopo 23 anni alla guida dei Gunners: "Wenger ha costruito la miglior squadra contro cui abbia mai giocato in Premier League. La squadra del '98 era incredibile. I più grandi complimenti li merita perché il suo calcio ci ha costretto a cambiare il nostro modo di giocare contro le sue squadre. Adesso merita tutto il meglio nel corso delle settimane che mancano al termine della stagione".

Arsene Wenger built the best teams that I played against in English Football .The 98 team was Amazing.The biggest compliment is that he played football that made us change the way we played against them. He now deserves the most incredible send off from all in the coming weeks.

