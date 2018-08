Neville sullo United: "Spesi 120 mln, ma manca un difensore di spessore"

© foto di Federico De Luca

L'ex difensore del Manchester United Gary Neville commentando la sconfitta dei Red Devils ha posto l'attenzione sulla fragilità difensiva della squadra di Mourinho spiegando che i due centrali titolari stanno avvertendo una grande pressione sulle spalle sopratutto per la mancanza di un leader che possa farli crescere: “Si sapeva benissimo che gli attuali difensori avrebbero subito una grande pressione da parte della stampa e dei tifosi. Bailly e Lindelof, lo si è visto, o hanno poca fiducia in se stessi o non sono abbastanza bravi, ma credo che la verità stia nel mezzo ovvero che manca al loro fianco un giocatori di grande livello e leadership come John Terry, Jaap Stam, Rio Ferdinand o Nemanja Vidic. Con uno di essi al loro fianco probabilmente avrebbero fatto bene. - conclude Neville a Skysports - La società ha investito 120 milioni di sterline per la squadra, ma non ha preso un valido rinforzo in difesa per proteggere quello che al momento è forse il miglior portiere del mondo”.