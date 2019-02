© foto di Imago/Image Sport

L'allenatore del Newcastle Rafa Benitez ha commentato così a Sky Sports l'acquisto del fantasista paraguaiano Miguel Almiron dall'Atlanta United: "Almiron è quello che di cui avevamo bisogno per rinforzare il nostro reparto avanzato. Troppo caro? I calciatori di qualità sono sempre quelli più cari, speriamo che in futuro saremo felici di questo colpo. Miguel ha un gran potenziale, sono convinto che possa aiutare la squadra a tagliare traguardi mai raggiunti in passato". Il classe '94, acquistato dal Newcastle per 24 milioni di euro circa l'ultimo giorno di mercato, è diventato infatti il calciatore più costoso nella storia del club, oltre a far registrare il trasferimento in uscita più costoso nella storia della MLS.