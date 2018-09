Newcastle ancora ko, Benitez ammette: "Il secondo gol ci ha ucciso"

© foto di Imago/Image Sport

Ennesima sconfitta subita dal Newcastle, battuto 2-0 in casa del Leicester City. Dopo la gara il tecnico dei Magpies, Rafa Benitez ha ammesso tutta la sua delusione: "Ovviamente sono deluso, abbiamo subito due gol dai calci piazzati e non abbiamo sfruttato le nostre possibilità. Il secondo gol ci ha uccisi mentalmente, il Leicester era ben organizzato, ha lavorato duro e ha dei buoni giocatori. Dobbiamo gestire la squadra, abbiamo cercato di essere più offensivi ma non abbiamo sfruttato le nostre possibilità e ci siamo esposti nel secondo tempo. La squadra sta lavorando duramente, non ci si può lamentare di questo".