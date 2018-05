Newcastle, Benitez a Torres: "Sarebbe bello lavorare ancora insieme"

© foto di Imago/Image Sport

Rafa Benitez chiama Fernando Torres al Newcastle. L'ex tecnico di Inter e Napoli ha parlato così a Marca della possibilità di tornare a lavorare col Niño in Premier: "Penso che sia difficile che possa venire qui, non certo però perché noi non lo vogliamo. Non so cosa Torres abbia in mente, magari sta pensando a qualcosa di diverso dal Newcastle. Di sicuro sarebbe stimolante allenarlo di nuovo". Torres, in scadenza di contratto con l'Atletico Madrid, domani dirà addio ai colchoneros e potrà accordarsi con un nuovo club a parametro zero.