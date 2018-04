Newcastle, Benitez: "Abbiamo meritato la permanenza in Premier"

© foto di Imago/Image Sport

Rafael Benitez, manager del Newcastle, è intervenuto al termine del match vinto contro l’Arsenal (2-1 il risultato finale). Ecco le sue parole ai microfoni di Sky Sport UK: "Tutti hanno lavorato duro e con impegno. A volte siamo stati fortunati, altre volte no. Penso che i ragazzi abbiano meritato la permanenza in Premier League. Mi congratulo con i miei giocatori, con lo staff, con la società e i tifosi per questa annata".