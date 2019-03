Newcastle, Benitez apre al rinnovo con i Magpies

© foto di Imago/Image Sport

Rafa Benitez ha confermato in conferenza stampa l'intenzione di dare priorità al rinnovo col Newcastle, senza considerare offerte da altri club. Il tecnico spagnolo è alla guida dei Magpies dal marzo 2016. La squadra è attualmente al 13° posto in classifica in Premier League, con un vantaggio di 7 punti (con una partita giocata in più) sul Cardiff terzultimo.