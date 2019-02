© foto di Imago/Image Sport

Dopo il 2-0 rifilato all'Huddersfield, Rafa Benitez si è detto soddisfatto della prestazione del suo Newcastle: "Abbiamo fatto bene, sono stato contento delle prestazioni dei giocatori, è stato difficile per loro giocare in 10 uomini ma hanno avuto delle occasioni. Noi abbiamo avuto molte occasioni e abbiamo centrato il palo o o la traversa tre o quattro volte. Ora il Burnley? Se riusciamo a ottenere tre punti in ogni partita, è un buon risultato, quindi non importa se giochiamo in casa del Burnley o in casa nostra, speriamo di vincere".