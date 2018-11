© foto di Imago/Image Sport

Momento delicatissimo per il Newcastle. La squadra di Benitez, quartultima in classifica nonostante la vittoria conquistata nell'ultimo turno (la prima in Premier), riceverà il lanciatissimo Bournemouth. Queste le parole del tecnico spagnolo in conferenza stampa: "Dopo il successo importante della scorsa settimana siamo tutti un po' più sereni, speriamo di poter continuare su questa strada. È stato fondamentale il contributo dei giocatori entrati dalla panchina. Ora c'è maggiore fiducia, ma è solo il primo passo in avanti. Il Bournemouth occupa un'ottima posizione in classifica, giocano bene e sono in fiducia. Muto, Shelvej e Lascelles non ci saranno".