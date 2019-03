© foto di Imago/Image Sport

Dopo il 3-2 conquistato in rimonta contro l'Everton, il tecnico del Newcastle Rafa Benitez ha parlato ai microfoni di Sky Sports: "Normalmente dico ai giocatori di rimanere calmi all'intervallo, l'importante era segnare un gol e rimettersi in gioco. Nel primo tempo abbiamo avuto delle occasioni per segnare ma hanno segnato due gol. Abbiamo cambiato modulo con Ritchie a destra e quattro dietro. Perez? Questa squadra è importante: lo scambio tra Ayoze Perez e Salomon Rondon è stato strepitoso, se Messi avesse fatto questo gol tutti ne avrebbero parlato".