Newcastle, Benitez cercato dal Guangzhou Evergrande: è in scadenza

© foto di Imago/Image Sport

Rafa Benitez potrebbe lasciare il Newcastle a fine stagione. Il tecnico spagnolo ha il contratto in scadenza con i Magpies e non ha ancora rinnovato ma secondo le ultime indiscrezioni del Sun on Sunday è fortemente voluto dal Guangzhou Evergrande, squadra cinese pronta a presentargli un'offerta da 10 milioni di euro a stagione.