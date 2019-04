© foto di Imago/Image Sport

Brutta sconfitta rimediata dal Newcastle che in casa è stato battuto 1-0 dal Crystal Palace nonostante una buona prestazione. Un deluso Rafa Benitez infatti a fine gara ha detto: "Una grande delusione perché abbiamo avuto un sacco di occasioni e molti tiri in porta ma questo a volte è il tipo d match che non si può vincere ma è importante non perdere. Nel finale abbiamo spinto e attaccato ma non abbiamo controllato il contropiede nel modo in cui avremmo dovuto fare. Siamo molto delusi ma ora ogni gara e come una finale e cercheremo di ottenere più punti possibili".