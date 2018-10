Newcastle, Benitez: "Dovevamo vincere, non sfruttiamo le occasioni"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Ennesimo ko rimediato dal Newcastle che è stato sconfitto 1-0 in casa dal Brighton. La posizione di Benitez è in bilico ma il tecnico dopo la gara ha detto: "Meritavamo di vincere la partita con le possibilità che abbiamo avuto e il controllo della gara. Oggi avevamo tutto ma dobbiamo essere più cinici, sfruttare le possibilità che abbiamo avuto all'inizio, dobbiamo essere più precisi nel terzo finale. È peggio se non si creano le occasioni, ma stiamo creando occasioni e ci andiamo vicino in tutte le gare. Se manteniamo l'intensità che avevamo oggi, sono sicuro che non saremo sempre così sfortunati, avendo fatto 27 tiri in porta".