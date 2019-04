© foto di Imago/Image Sport

Il Newcastle si avvicina alla salvezza, ma c'è ancora da fare chiarezza su Rafael Benítez. Il 58enne tecnico spagnolo è in scadenza contrattuale e ieri, dopo la sconfitta col Crystal Palace, ha detto a Sky Sports UK: "Futuro? Ho detto che c'erano contatti, questo è tutto. Normalmente, quando si negozia c'è bisogno di parlare. Poi, dobbiamo vedere se siamo vicini o no. Al momento - si legge sul The Sun - non siamo troppo vicini".