Newcastle, Benitez: "Era importante per noi provarci, fiero della prestazione"

La sconfitta rimediata contro la sua ex squadra non lascia l'amaro in bocca a Rafa Benitez, che nel post partita elogia la prestazione del suo Newcastle contro il Liverpool, più volte messo in difficoltà dai Magpies prima del gol-vittoria di Origi nel finale.

"Penso che fosse importante per noi provarci e dimostrare di poter essere competitivi. Lo abbiamo fatto contro una delle migliori squadre d'Europa, ed è una cosa di cui andare molto fieri, sia per l'allenatore, sia per i tifosi, per la bella performance che hanno fatto i giocatori".